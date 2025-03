Clínica odontológica está com oportunidade de emprego em Cachoeiro

Precisando de emprego? A Orthopride, localizada na Praça de Jerônimo Monteiro, no Centro, em Cachoeiro de Itapemirim, está com oportunidade de emprego para função de vendedor interno e externo.

Para o preenchimento da vaga, alguns requisitos são necessários, como: ensino médio completo, ser comunicativo, determinação, gostar de trabalhar com metas, conhecimento básico em informática e residir em Cachoeiro de Itapemirim.

Os interessados na oportunidade devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].

