Hotel está com oportunidade de emprego em Cachoeiro; confira

Oportunidade de emprego em Cachoeiro de Itapemirim! O Easy Hotel, localizado no número 277 da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, está com oportunidade de emprego aberta no munícipio.

A vaga disponibilizada pela empresa, é para função de camareira/camareiro e, os interessados na oportunidade devem cadastrar o currículo até o dia 11 de abril, clicando aqui! Confira tudo sobre a vaga ofertada:

Camareira/camareiro

Requisitos

Ensino fundamental completo

Disponibilidade de horário

Experiência na área da limpeza (diferencial)

Bom relacionamento interpessoal

Benefícios

Salario compatível com o mercado

Vale-alimentação

Plano de saúde

Plano odontológico

Convênios com academia, faculdade e farmácia

Desconto no restaurante do hotel

Sala de descanso aconchegante

