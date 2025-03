Colheita de milho da safra verão começa a frear alta de preços

O avanço da colheita de milho da safra verão no Brasil tem começado a impactar o mercado, elevando a oferta do cereal de forma localizada. Segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), essa maior disponibilidade limitou os aumentos de preços em algumas regiões monitoradas na última semana. Em praças produtoras da safra de verão, inclusive, foram observadas quedas nas cotações.

Apesar dessa moderação pontual, a pesquisa do Cepea indica que a tendência de alta nos preços do milho ainda prevalece no cenário geral. Essa sustentação é impulsionada pela estratégia de muitos vendedores, que priorizam as atividades de colheita do milho verão e o escoamento dos lotes de soja, restringindo a oferta disponível para negociação.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/mercado/colheita-de-milho-da-safra-verao-comeca-a-frear-alta-de-precos/