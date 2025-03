Homem usa o filho como escudo durante abordagem policial em Ibitirama

Um homem, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, usou o filho como escudo para impedir que os militares realizassem a abordagem com êxito. O fato ocorreu na última quarta-feira (19), na Ladeira de São Jorge, em Ibitirama.

De acordo com os policiais, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando sobre a prática de tráfico de drogas em uma residência na região.

Ao chegar ao local informado, dois suspeitos fugiram ao notar a presença dos militares. A equipe entrou na residência, no entanto, o suspeito desrespeitou as ordens policiais e correu em direção a um quarto. Nesse momento, ele pegou o filho no colo e usou a criança como escudo de proteção.

Os militares dispararam a Taser 7 contra o suspeito, que ficou parcialmente incapacitado. Assim, foi possível retirar a criança de seus braços e entregá-la à mãe logo em seguida. No entanto, quando um dos dardos da Taser se soltou, ele recuperou a capacidade psicomotora, subiu na cama e, ainda exaltado, recusou-se a obedecer às ordens da equipe até ser imobilizado.

Grande quantidade de drogas

O cão policial K9 realizou buscas na residência e encontrou, dentro da geladeira, 96 pedras de crack e uma porção de farelo da mesma substância. Além disso, foram apreendidos 12 porções grandes de maconha, três aparelhos celulares e quatro pássaros silvestres. Um caderno contendo anotações sobre a venda de drogas também foi localizado e materiais para embalo e uma balança de precisão.

Contudo, ao ser questionado sobre a existência de outros materiais ilícitos, o suspeito apontou para outra porção de entorpecentes escondida nos pés da cama de ferro. No local, os policiais localizaram duas pedras grandes de crack, que, após fracionadas, renderiam aproximadamente 108 pedras menores, além de uma pedra de escama de cocaína, um aparelho celular, uma gaiola com um pássaro da fauna silvestre e R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) em espécie.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na cidade de Alegre.

