Colômbia x Paraguai ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), Colômbia e Paraguai se enfrentam, em confronto válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Contudo, onde assistir Colômbia x Paraguai ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV (TV por assinatura).

Com chegam as equipes?

A Seleção Colombiana chega para o confronto após perder para o Brasil por 2 a 1, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Atualmente, a Colômbia, que já não vive um bom momento, como foi em 2024, ocupa a 6ª colocação das Eliminatórias, com 19 pontos conquistados.

Sobretudo, o Paraguai chega para o confronto no embalo da vitória sobre o Chile, por 1 a 0. Vivendo um momento diferente de seu próximo adversário, o Paraguai vem escalando a tabela de classificação das Eliminatórias, ocupando atualmente a 5ª colocação, com 20 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Colômbia: Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica; Richard Ríos, Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Durán.

Paraguai: Gatito Fernández; Cáceres, Balbuena, Alderete, Junior Alonso; Galarza, Villasanti, Cubas, Miguel Almirón; Sanabria, Enciso.

Ficha técnica de Colômbia x Paraguai

Data: 25 de março (terça-feira)

25 de março (terça-feira) Hora: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia

Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia Onde assistir: SporTV (TV por assinatura)

