Com diversos prêmios, Circuito Blackbox de futevôlei agita Vitória

Está chegando a hora da bola subir de verdade em Jardim Camburi. No bairro praiano de Vitória, vai acontecer no próximo dia 30 de março, a 1ª etapa do Circuito Blackbox de futevôlei 2025. A competição é organizada pelo craque das areias, Bruno Travezani, e vai distribuir quatro mil reais em dinheiro e brindes.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 27 deste mês, podendo ser feitas diretamente no CT Bruno Travezani, que fica no quiosque K12, mesmo local do evento, que fica na Praia de Camburi. As vagas são limitadas para as duas categorias em disputa: open e iniciante. O valor da inscrição é de R$ 150,00 por atleta. Clique aqui para realizar sua inscrição.

A competição vai rolar das 10h às 15h, trazendo mais uma opção de lazer para o litoral capixaba. A premiação será de dois mil reais, divididos entre campeão, vice e 3º lugar da categoria Open. E outros dois mil reais em brindes para os atletas da categoria Iniciante. Serão 24 duplas na disputa, sendo 12 em cada categoria.

Cada atleta participante terá direito:

Kit completo com short e blusa da Blackbox;

R$150,00 de crédito em casa de aposta regulamentada;

Café da manhã;

Água e frutas durante a competição;

R$ 2.000,00 reais em dinheiro para os 1º, 2º e 3º colocados na categoria Open;

R$ 2.000,00 reais em brindes para os 1º, 2º e 3º colocados na categoria Iniciante.

1ª etapa do Circuito Blackbox de futevôlei

Data: 30 de março

30 de março Horário: das 10h às 15h

das 10h às 15h Local: Quiosque K12, na Praia de Camburi, em Vitória

Quiosque K12, na Praia de Camburi, em Vitória Inscrições: até o dia 27 de março

até o dia 27 de março Valor de inscrição: R$ 150,00

