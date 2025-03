Com edição genética, fungo ganha mais eficácia no controle de pragas

Uma pesquisa conduzida por cientistas brasileiros e americanos mostrou que o fungo entomopatogênico, Beauveria bassiana, pode se tornar ainda mais eficiente no controle de pragas agrícolas por meio de engenharia genética de alta precisão. O estudo, uma prova de conceito com a tecnologia CRISPR-Cas9, destacou como a alteração do gene Bbsmr1 impulsiona a capacidade do fungo em eliminar insetos, abrindo caminho para bioinseticidas mais potentes e sustentáveis.

De acordo com Gabriel Mascarin, da Embrapa Meio Ambiente (SP), a versão inicial do fungo modificada traz um gene de resistência (geneticina), o que o caracteriza como transgênico. No entanto, etapas futuras da pesquisa pretendem aplicar a edição genética sem introdução de DNA de outras espécies. Sem genes exógenos, os fungos editados serão classificados como convencionais, ou seja, não-transgênicos, facilitando sua liberação como novos bioinseticidas no Brasil.

