Comemorações pelo Dia da Mulher movimentam CRAS de Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim tem promovido uma série de eventos especiais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ao longo das últimas semanas, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) realizaram diversas atividades voltadas à valorização e ao empoderamento feminino.

As participantes puderam aproveitar rodas de conversa, palestras, celebrações das conquistas femininas e momentos de descontração, como um desfile de customização de roupas e calçados inspirados nos anos 80. Além disso, também foram promovidas ações voltadas ao autocuidado, reforçando a importância do bem-estar e da autoestima das mulheres assistidas pelos serviços da Semdes.

A secretária de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, destacou a relevância dessas iniciativas. “Valorizar as mulheres, suas conquistas e seu papel na sociedade é essencial. Essas atividades não são apenas uma homenagem, mas também um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento para que cada uma possa seguir em frente com mais confiança e autonomia”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social reforça seu compromisso com a promoção de políticas públicas voltadas ao bem-estar e ao protagonismo feminino.

