Mudança na APA do Caramba: decisão atende demanda da comunidade

A mobilização da comunidade e a união política surtiram efeito na revisão da criação da Área de Proteção Ambiental (APA) do Caramba.

Em reunião com o presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Mário Louzada, lideranças políticas discutiram os impactos da medida, que não contava com o apoio das populações de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua.

O encontro contou com a participação do deputado Allan Ferreira (Podemos), Bruno Rezende (União) além de vereadores dos dois municípios, que defenderam os interesses da comunidade. Após o diálogo, o Iema reviu a proposta, atendendo às reivindicações locais.

