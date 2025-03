Companheiros de campo: a importância dos cães na rotina das fazendas

A lida diária com os animais nas fazendas impõe desafios aos produtores rurais com bovinos, equinos ou outros animais de produção. O uso de cães está entre as mais recomendadas opções para contribuir com a rotina em haras, centros de treinamentos, provas equestres e a condução de gado. “Determinadas raças têm mais habilidades para realizar tarefas de rotina, mas os cães também desempenham importante papel emocional na propriedade”, destaca Maria Amélia Salviano, Gerente de Marketing Equinos da Vetnil.

Esse é o caso dos cães da raça Cimarrón Uruguayo – fundamentais no dia a dia da Cabanha Oviedo, em Santa Rosa (RS). “Eles são inteligentes e amam esse trabalho da lida na cabanha. Essa raça aprende rapidamente tarefas e comandos e acaba se tornando fundamental em diferentes rotinas. Com um latido forte bem característico, esses cães são eficientes no momento de carregar e descarregar bovinos dos caminhões e de tocar o gado com os cavaleiros”, explica Aline Monteiro, da Cabanha Oviedo.

