Condutor sem CHN e garupa ficam feridos em grave acidente em Apiacá

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (6) em Apiacá.

Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, os ocupantes da motocicleta seguiam no sentido Apiacá–Bom Jesus e, ao tentar acessar uma via secundária, cruzaram a pista sem aguardar no acostamento, colidindo frontalmente com um automóvel que seguia no sentido oposto.

O motorista do carro contou aos militares que seguia sentido Guarapari e o sol refletindo teria atrapalhado um pouco a visão, entretanto afirmou que no momento da colisão não estava com a visão prejudicada. No veículo, além do condutor, havia uma passageira, ambos sem ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros as vítimas, ambas com ferimentos graves.

Os militares registraram um Auto de Infração de Trânsito (AIT), já que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir.

