Confira a cotação do dólar hoje

Nesta segunda-feira (24), a cotação do dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 5,7524, com alta de 0,61%. A valorização reflete o impacto de um cenário internacional mais cauteloso e a persistente preocupação do mercado com a situação fiscal brasileira.

Cenário internacional favorece dólar forte

A alta da divisa norte-americana vem sendo impulsionada pelas expectativas de que o banco central dos Estados Unidos, manterá os juros elevados por mais tempo. Essa perspectiva atrai investidores para os ativos americanos, o que reduz a entrada de capital em economias emergentes, como o Brasil, e fortalece o dólar globalmente.

Além disso, tensões geopolíticas e dúvidas sobre a recuperação econômica global seguem pressionando os mercados e contribuindo para o movimento de aversão ao risco.

Incertezas fiscais pesam no mercado brasileiro

No cenário doméstico, os investidores continuam atentos ao desempenho das contas públicas e à capacidade do governo federal de cumprir as metas fiscais estabelecidas para este ano. Nesse sentido, a falta de sinais concretos sobre cortes de gastos ou aumento de receitas reforça o sentimento de desconfiança, elevando a demanda por proteção cambial.

Impactos na economia

Com a alta do dólar, produtos importados tendem a ficar mais caros, o que pode pressionar a inflação. Por outro lado, a moeda valorizada beneficia setores exportadores, como o agronegócio e a indústria de commodities, que ganham competitividade no mercado externo.

Acumulado do mês

Desse modo, com o resultado desta segunda-feira, o dólar já acumula uma valorização expressiva em março. Isso intensifica o alerta no mercado financeiro sobre os possíveis impactos do câmbio na economia nos próximos meses.

Com informações de B3