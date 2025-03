ES registra mais de 59 mil empregos formais no setor de saúde

O setor de saúde capixaba registrou mais de 59 mil empregos formais em janeiro. O número total (59.810) é 6,3% maior que o acumulado no mesmo mês de 2024. Ao verificar o crescimento de janeiro deste ano, houve 121 novos postos de trabalho criados na área, sendo esse o saldo entre as 2.372 admissões e as 2.251 demissões. O desempenho foi superior ao de dezembro de 2024, quando o saldo foi negativo em 30 vagas.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Na avaliação de janeiro, as atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e dentistas lideraram a criação de empregos, com um saldo de 193, seguidas pelo trabalho de profissionais da área de saúde exceto médicos e dentistas (28 postos) – esse engloba profissões como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outras, sendo serviços essenciais para garantir a integralidade em saúde.

Geração de empregos

De acordo com a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, o crescimento de 6,3% nas vagas mostra o papel econômico direto e indireto do setor em comparação ao setor de serviços como um todo, contribuindo não somente para a geração de empregos, mas também para a atração de investimentos, inovação tecnológica e desenvolvimento de infraestrutura.

“Enquanto o segmento de saúde registrou saldo de 121 empregos em janeiro, o setor de serviços em geral, que o engloba, fechou o mês com saldo negativo de 30 vagas. O resultado positivo da saúde reflete a adaptação das instituições às demandas sazonais e aos desafios operacionais típicos desse período”, explicou Ana Carolina Júlio.

Recortes geográficos

Quanto aos municípios, os destaques na criação de novos empregos vão para Cachoeiro de Itapemirim (56), Cariacica (42) e Colatina (37), refletindo um aumento significativo nas oportunidades de trabalho nessas regiões. Esse crescimento pode estar relacionado ao aumento na busca por serviços de saúde, melhorias nos atendimentos locais ou expansão da rede de serviços, em especial médicos e odontológicos, nessas cidades.

Em relação às características demográficas, as mulheres apresentaram um saldo positivo de 123 empregos, enquanto os homens registraram uma perda de duas vagas formais. O maior crescimento de contratações ocorreu entre os trabalhadores com ensino médio completo, com um saldo de 196 postos de trabalho, seguido pelos trabalhadores com ensino superior, que apresentaram um aumento de 34 carteiras assinadas.

“Além disso, a faixa etária mais jovem (18 a 24 anos) foi a que mais se beneficiou, com um aumento de 222 vagas, enquanto as mais velhas (40 a 64 anos) sofreram perdas, refletindo uma tendência de inclusão de jovens no mercado de trabalho e uma redução nas oportunidades para faixas etárias mais avançadas”, detalhou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.