Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (6)

A previsão do tempo para esta quinta-feira (6) em Cachoeiro de Itapemirim é de Sol com muitas nuvens durante o dia, entretanto em alguns períodos é possível que o céu fique parcialmente nublado.

De acordo com o Climatempo, durante a noite o tempo segue firme e com poucas nuvens no céu.

A máxima para Cachoeiro durante o dia é de 31°C com mínima de 21°C durante a noite.

Leia também: Sine divulga vagas disponíveis para Cachoeiro e região; confira