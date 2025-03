Confira o resultado da Mega-Sena concurso 2837

O concurso 2.837 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (8), no Espaço da Sorte , em São Paulo. No entanto , nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o prémio principal acumulasse mais uma vez.

Números sorteados da Mega-Sena 2837

03 – 14 – 34 – 35 – 42 – 50

Premiação do concurso 2837

A premiação foi distribuída da seguinte forma:

6 certos: Nenhum ganhador – prêmio acumulado.

– prêmio acumulado. 5 acertos: 42 apostas ganhadoras , cada uma rendendo R$ 57.145,35 .

, cada uma rendendo . 4 acertos: 2.740 apostas ganhadoras , com prêmio individual de R$ 1.251,35 .

Ganhadores com 5 acertos no Espírito Santo

Além disso , algumas apostas feitas no Espírito Santo se destacaram:

Guarapari (ES) – Bolão da Guarapari da Sorte LTDA – 6 cotas – R$ 57.145,32 .

– Bolão da – – . Vitória (ES) – Bolão da Ligue Loteria LTDA – 9 cotas – R$ 228.581,40 .

Próximo sorteio da Mega-Sena

Agora, a atenção dos apostadores se volta para o próximo concurso. Dessa forma , o sorteio da Mega-Sena 2838 acontecerá na terça-feira, 11 de março de 2025 , com um prêmio estimado em R$ 12 milhões .

Como apostar na Mega-Sena?

Para aqueles que desejam tentar uma sorte , as apostas podem ser até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Além disso , é possível jogar em casas lotéricas credenciadas, pelo site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo da Caixa .

Portanto, fique de olho nos próximos sorteios e acompanhe todas as premiações da Mega-Sena!