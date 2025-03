Contrabando de ovos supera o de drogas na fronteira de EUA e México

A repressão na fronteira dos Estados Unidos com o México determinada pela gestão do presidente Donald Trump visando ao combate do fentanil – um anestésico 100 vezes mais forte do que a morfina e 50 vezes mais viciante do que a heroína – resultou em mais apreensão de ovos do que da droga. As informações são do jornal The Telegraph.

Citando dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), a publicação britânica informa que foram registradas 3.768 apreensões de produtos avícolas contra 352 de fentanil. O aumento de 36% nas interceptações de ovos em todo o país é atribuído à alta nos preços, com um crescimento ainda mais significativo em áreas como Texas e San Diego.

