Controladoria de Anchieta participa evento do Tribunal de Contas

Os membros da Controladoria Geral Anchieta participaram, como palestrantes, do Ouvidoria Day, evento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), na última quinta-feira (20).

O encontro contou com servidores de ouvidorias de diversos municípios e instituições capixabas. Eles se reuniram no auditório do TCE-ES para debater o papel essencial da ouvidoria como ferramenta de participação. E a equipe da Prefeitura de Anchieta foi convidada a contar a experiência do município com o projeto “Ouvidoria nas Escolas”.

“Foi uma grande honra receber esse convite da Corte de Contas, mas acima de tudo um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos servidores da Controladoria Geral. A idealizadora do projeto, Joice Vassoler, assim como toda equipe merecem todos os louros possíveis”, registrou a controladora-geral de Anchieta, Pamela Oliosi.

Ela contou que o Projeto Ouvidoria nas Escolas continua com novas fases. “agora nas escolas do interior do município e no desafio de concorrer a alguns prêmios no segmento neste ano”, revelou.

“A ouvidoria tem um papel de extrema relevância no processo de governança pública. Ela é a principal ferramenta de participação cidadã e, sendo muitas vezes a única porta aberta para quem busca acesso às políticas públicas”, completou.