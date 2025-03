Copa do Brasil: Rio Branco-VN enfrenta Vila Nova por vaga na 3ª fase

Nesta quinta-feira (13), às 21h30, o Rio Branco-VN vai em busca de representar mais uma vez o Espírito Santo, desta vez, contra o Vila Nova, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025.

A partida será em jogo único, com o Vila Nova jogando em casa, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no Estado de Goiás. Contudo, apenas a vitória interessa para as duas equipes, em caso de empate, o jogo será decidido nos pênaltis.

Como chegam as equipes?

O Rio Branco de Venda Nova do Imigrante chega para o confronto após ser eliminado nos pênaltis para o vitória, nas quartas de final do Campeonato Capixaba 2025. Os dois confrontos terminaram empatados, o primeiro 1 a 1 e o segundo sem gols. Nas cobranças de pênaltis, Vitória levou a melhor, vencendo a disputa por 4 a 3.

Em contrapartida, a equipe capixaba fez uma ótima primeira fase na competição estadual, se classificando na 3ª colocação, com 15 pontos conquistados. Já na Copa do Brasil, passou heroicamente pelo Amazonas, vencendo a disputa de pênaltis por 5 a 3, após um empate sem gols no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Sobretudo, o Vila Nova chega para o confronto após vencer o Goiás por 1 a 0, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Goiano. Na Copa do Brasil, o Colorado chega na segunda fase após eliminar o Inter de Limeira nos pênaltis por 7 a 6, também após um empate sem gols.

Leia também: Goleiro Bruno, ex-Flamengo, é visto em Castelo e divide opiniões