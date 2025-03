Goleiro Bruno, ex-Flamengo, é visto em Castelo e divide opiniões

Na noite deste domingo (9), o goleiro Bruno, que atuou por grandes clubes do Brasil, como Atlético-MG, Corinthians e Flamengo, teria, supostamente, passado por um posto de gasolina no munícipio de Castelo, no Espírito Santo.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o goleiro entrando em uma loja de conveniência de um posto de gasolina na região central da cidade, momento em que algumas pessoas abordaram o jogador para tirar fotos e fazer algumas perguntas.

Entre as pessoas que estavam presentes no local, uma mulher, que estava filmando o momento, disse que acreditava na inocência do goleiro no caso de assassinato de Eliza Samudio e perguntou o que Bruno achava sobre isso. “Até hoje nada foi provado. Então, acredito que sou inocente, mesmo a decisão da Justiça sendo contrária. Mas, vida que segue”, respondeu o goleiro.

O vídeo vem repercutindo nas redes sociais, principalmente nas páginas de Castelo e região. Nos comentários dos perfis em que os vídeos foram publicados, os internautas estão divididos, com algumas pessoas defendendo o goleiro e, a grande maioria, criticando Bruno e as pessoas que abordaram o goleiro no posto de gasolina.

Confira o vídeo: