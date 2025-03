Copa do Brasil: saiba onde assistir Nova Iguaçu e Vasco

Para avançar na Copa do Brasil, Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam, nesta quarta-feira (5).

O jogo será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília). Porém, onde assistir Nova Iguaçu e Vasco ao vivo?

A transmissão se dará pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

O Nova Iguaçu avançou depois de vencer o Barcelona-RO por 4 a 1. Enquanto isso, no Cariocão, a Laranja Mecânica, na Taça Rio, empatou com o Madureira no primeiro jogo e terá jogo decisivo no próximo sábado (8).

O Cruzmaltino, por sua vez, estreou na Copa do Brasil 2025, vencendo o União Rondonópolis por 3 a 0. Simultaneamente, o Vasco decide, também no próximo sábado, um vaga na final do Carioca contra o Flamengo. No primeiro jogo, o Mengão venceu por 1 a 0.

Sportv (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações – Nova Iguaçu x Vasco

Nova Iguaçu: Antônio, Xandinho, Andrey Dias, João Lucas, Fernandinho, Jorge Pedra, Mateus Müller, Sidney, Gabriel Pinheiro Yan Silva e Lucas Maticoli.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho (Cocão), Jair (Loide), Coutinho, Rayan e Vegetti.

