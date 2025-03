Copa do Nordeste: confira onde assistir Moto Club x Vitória

Nesta quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), Moto Club e Vitória se enfrentam, em confronto válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Contudo, onde assistir Moto Club x Vitória ao vivo?

A partida, que será realizado no Estádio Governador João Castelo (Castelão), em São Luís, no Maranhão, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Moto Club chega para o confronto após empatar por 1 a 1 com o Altos-PI, também em confronto válido pela Copa do Nordeste. Atualmente, a equipe maranhense ocupa a lanterna (8ª colocação) do Grupo A da competição regional, com 6 pontos conquistados.

Já o Vitória, chega após perder a final do Campeonato Baiano para o Bahia, dentro de casa. Na Copa do Nordeste, o Leão da Barra ocupa a1ª colocação do Grupo A, com 14 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Moto Club (técnico Zé Augusto): Allan Thiago; Wesley (Ball), Luís Fernando, Yan Cristian e Wadson; Felipe Dias, Pedro Dias e Hadrian; Luís Gustavo, Jean e Vitinho.

Vitória (técnico Thiago Carpini): Gabriel; Emerson Buiu, Camutanga, Kauan Neves e Riquelme; Thiaguinho, Pepê e Pablo; Osvaldo, Bruno Xavier e Carlos Eduardo.

Ficha técnica de Moto Club x Vitória

Data: 26 de março (quarta-feira)

26 de março (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Governador João Castelo (Castelão), em São Luís, no Maranhão

Estádio Governador João Castelo (Castelão), em São Luís, no Maranhão Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

