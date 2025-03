Corinthians x Palmeiras AO VIVO: onde assistir e escalações

Corinthians x Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (25), às 21h35 (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. O duelo entre esses dois gigantes do futebol brasileiro acontece na Neo Química Arena, em São Paulo. Contudo, onde assistir Corinthians x Palmeiras ao vivo?

Os amantes de futebol, que desejam assistir este grande confronto, podem acompanhar ao vivo da Record TV, Play Plus, R7, CazéTV (YouTube), Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping.

Corinthians saiu na frente

No jogo de ida da final do Paulistão, o Corinthians derrotou o Palmeiras dentro do Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, aos 13 minutos do segundo tempo. Agora, o Timão contará com o apoio de sua torcida para conquistar o título do Campeonato Paulista, que não vem desde 2019.

Palmeiras vai buscar o tetra fora de casa

Se a situação do Corinthians parece confortável, a do Palmeiras se tornou muito complicada após o jogo de ida. Com a derrota dentro do Allianz, o time comandado por Abel Ferreira, que venceu as últimas três edições da competição estadual, vai em busca do tetracampeonato fora de casa.

Histórico de confrontos entre Corinthians x Palmeiras

O histórico de confrontos é contado de forma diferente por cada uma das equipes. O Palmeiras considera na contagem os confrontos do extinto Torneio Início, um jogo de 1923 que terminou em W.O e um jogo válido pela Taça Henrique Mundel.

Contagem do Corinthians: 135 vitórias do Palmeiras, 131 vitórias do Corinthians e 117 empates

Contagem do Palmeiras: 139 vitórias do Palmeiras, 132 vitórias do Corinthians e 122 empates

Prováveis escalações

Corinthians (técnico Ramón Díaz): Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez (Ryan), André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro (Talles Magno ou Ángel Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras (técnico Abel Ferreira): Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Richard Ríos, Emi Martínez e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Ficha técnica:

Jogo de volta da final do Campeonato Paulista

Data: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir Corinthians x Palmeiras:

TV aberta: Record TV

Record TV TV por assinatura: Sem transmissão

Sem transmissão Streaming: Play Plus, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping

Play Plus, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping YouTube: CazéTV

CazéTV Portal: R7

Leia também: Praia brasileira é destaque entre os destinos turísticos mundiais