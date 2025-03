Corpo é encontrado dentro de residência no bairro Paraíso em Cachoeiro

Um corpo foi encontrado dentro de uma residência no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta terça-feira (25).

De acordo com populares, trata-se de um homem que trabalhava como cabelereiro em um salão do qual era proprietário. As informações preliminares apontam que ele foi visto pela última vez no sábado (22) em um mercado do bairro em que morava.

A identidade e nem a idade da vítima não foram reveladas e ainda não há informações sobre a causa da morte.

A Polícia Civil esteve no local. O corpo foi removido para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

