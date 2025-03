Jovem morre em grave acidente em Ecoporanga

Um jovem, de 23 anos, morreu após se envolver em um grave acidente na noite da última segunda-feira (24), na BR-342, em Ecoporanga.

Segundo informações, o motociclista trafegava no sentido Nova Venécia x Joassuba quando colidiu com a lateral de um carro, caiu em uma cerca de madeira e acabou falecendo.

O condutor do carro, de 20 anos, permaneceu no local com a mãe e prestou os primeiros socorros à vítima. Ele foi conduzido à 14ª Regional de Barra de São Francisco, onde realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.

