Corpo é encontrado embaixo de arquibancada em Linhares

Um homem foi encontrado morto embaixo de uma arquibancada em um campo de futebol no bairro Interlagos, em Linhares, na tarde do último domingo (30).

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo estava com um ferimento na região da cabeça e de bruços.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A perícia foi acionada e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

