Motorista embriagada é presa após colidir na viatura da PM em Pancas

Uma motorista foi presa após colidir com uma viatura da Polícia Militar que atendia uma ocorrência de acidente de trânsito na região da Lajinha, em Pancas, na madrugada do último domingo (30).

De acordo com a Polícia Militar, a viatura estava devidamente sinalizada, no acostamento, com o giroflex e outras luzes acesas, quando o veículo HB20 colidiu na traseira do veículo policial.

A equipe de emergência prestou socorro à condutora do HB20, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital do município. Após avaliação médica, ela foi liberada. No entanto, o teste do etilômetro realizado deu positivo, e a motorista foi conduzida à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

O policial que dirigia a viatura não sofreu ferimentos graves, mas se queixou de dores no cotovelo esquerdo e na região da cabeça, sendo orientado a procurar atendimento hospitalar.

