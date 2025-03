Corrida de Santa Rita abre inscrições extras nesta segunda (31)

Devido à grande procura para a Corrida de Santa Rita, que teve as quatrocentas vagas esgotadas em trinta minutos na tarde de quinta-feira (27). Nesse sentido, a Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro, abrirá nesta segunda-feira (31), trezentas inscrições extras para o evento.

“Para os atletas que não fizeram as inscrições, fiquem atentos na segunda-feira, que vamos oferecer mais vagas para todos que entraram em contato conosco e para os que não conseguiram se inscrever, possam participar”, aponta Rodolpho Maia, Secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

As inscrições extras serão abertas na segunda-feira (31), a partir das 12h, no site da prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br).

Corrida de Santa Rita

Dia: 18 de maio

Largada: 7h, no estacionamento da Uniaves

Entrega de camisa: Local a definir

Informações: 28 99976-3762

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui