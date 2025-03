Covardia! Professora é brutalmente espancada por familiares de aluno

Uma professora particular de 65 anos, identificada como Célia Regina, foi brutalmente agredida pela família de um aluno de 7 anos, no último dia 18. O ataque teria sido uma retaliação após a educadora repreender o comportamento da criança durante as aulas de reforço.

Tapa no rosto

De acordo com o relato de Célia, o conflito começou quando ela chamou a atenção do aluno por não ter feito os exercícios propostos. “Eu disse: ‘menino, você não copiou nada’, e ele respondeu: ‘não copiei, e daí?’ Quando perguntei como iríamos estudar, ele me deu um tapa no rosto”, contou a professora. Após o incidente, Célia teria chamado a mãe do garoto, mas a mulher se recusou a ouvir a versão da educadora.

A violência não parou por aí. A professora foi agredida fisicamente pela mãe, pelo padrasto e pela tia do aluno. A filha de Célia, Andréa Regina, de 43 anos, afirmou que a mãe apresenta sintomas de trauma psicológico e tem demonstrado medo de sair de casa. “Ela chora muito e não quer sair. Tivemos que retirar o telefone do gancho, pois ela associa o som ao interfone e à chegada dos agressores”, disse Andréa, que agora acompanha a mãe com mais atenção.

Estado emocional abalado

Por conta do trauma psicológico, Célia começou a fazer terapia e continua vivendo com receio de novos ataques. “Está com bastante medo”, completou a filha.

Segundo divulgado pelo portal Metrópoles o fato teria ocorrido no bairro Resgate, em Salvador, na Bahia.

