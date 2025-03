Cresce o valor dos produtos capixabas comercializados no exterior

Preço das exportações subiu 0,9% e o das importações caiu 7,8% em fevereiro ao se comparar ao mesmo mês de 2024. Com isso, o estado ganha poder de compra

Novo crescimento do valor dos produtos capixabas no exterior: levantamento do Connect Fecomércio-ES apontou que o preço das exportações do Espírito Santo cresceu 0,9% e o das importações caiu 7,8% em fevereiro ao ser comparado com o mesmo mês de 2024.

Com isso, os termos de troca capixabas, que indicam a relação entre os preços de exportação e importação, aumentaram 9,4% também em comparação a fevereiro do ano passado, chegando a 107,35 pontos – acima de 100 significa que o preço das exportações subiu mais que o das importações, representando uma situação mais favorável para o Espírito Santo. O resultado foi o sexto melhor entre os estados brasileiros.

Demanda Global

Esses termos são influenciados pela demanda global, custos de produção, taxa de câmbio e acordos de pagamento. Se os preços dos produtos exportados aumentam em relação aos importados, a relação de troca melhora, o que é vantajoso para o exportador. Com o ganho de poder de compra sobre os produtos importados, há o fortalecimento da economia e maior competitividade internacional.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do Comex Stat, sistema oficial para extração das estatísticas do comércio exterior brasileiro de bens.

Em fevereiro, o Espírito Santo apresentou uma movimentação total do comércio exterior de cerca de 1,419 bilhão de dólares, tendo um volume de cerca de 598,35 milhões de dólares em exportações e 821,49 milhões de dólares em importações.

O principal destaque na exportação foi o minério de ferro e seus concentrados, representando 23,44%. O volume exportado do produto foi de 140,3 milhões de dólares. O café não torrado ocupou a segunda posição (17,43%), o que resultou em 104,3 milhões de dólares. Produtos semiacabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço, ficaram em terceiro lugar (13,56%), movimentando 81,1 milhões de dólares.

Relavância estratégica

Já na importação, o ranking contou com itens de alto valor agregado e relevância estratégica para a economia local e nacional. Os primeiros da lista foram os veículos de passageiros (15,25%), que somaram 125,2 milhões de dólares, representando 15,25% do total importado. Veículos para transporte de mercadorias e usos especiais foi o segundo principal item, totalizando 118,8 milhões de dólares (14,46%). Além disso, as aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes, foram o terceiro produto do ranking (8,14%), com volume de 66,9 milhões de dólares.

Segundo a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, as exportações e importações de fevereiro mostram a importância estratégica do complexo portuário do Espírito Santo para o comércio exterior do país, já que os principais produtos que saem dos portos capixabas também pertencem aos principais produtos da pauta de exportação brasileira (que são o minério de ferro e o café não torrado).