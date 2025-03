Crime em Vila Velha: mãe troca filhos por ‘bebedeira’

Uma mulher de 40 anos foi presa pelo crime de abandono de incapaz no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na noite do último domingo (9).

De acordo com informações da Polícia Militar, o solicitante informou que encontrou duas crianças, de oito e três anos, sozinhas em uma praça do bairro. A menina mais velha contou ao homem que a mãe havia saído e as deixado sozinhas. No entanto, o menino de três anos acordou e começou a chorar. Nesse momento, ela decidiu sair para pedir ajuda.

Moradores foram até um bar e informaram à mulher que as crianças estavam sozinhas na rua e que a polícia já estava no local.

Após constatar o abandono, a guarnição entrou em contato com o Conselho Tutelar, que foi até o local e verificou que a menina de oito anos não estava matriculada em nenhuma rede de ensino. Além disso, a residência onde eles moram não possui estrutura adequada para as crianças.

O Conselho Tutelar chamou o pai dos menores e realizou a reintegração das crianças. A mãe foi conduzida à 2ª Regional de Vila Velha onde foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. No entanto, a mesma foi liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial.

