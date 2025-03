Cruzeiro x Mirassol: onde assistir e escalações

Cruzeiro e Mirassol fazem suas estreias pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (29). A bola vai rolar às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Mas onde assistir Cruzeiro e Mirassol ao vivo?

A transmissão será dará pelo Prime Video (streaming).

Como chega o Cruzeiro?

Em 2024, o Cruzeiro terminou o campeonato na 9ª colocação. Nesse sentido, a objetivo da Raposa é melhorar o desempenho e alcançar metas maiores do que as da temporada anterior. Assim, o time comandado por Leonardo Jardim trouxe diversos reforços, dentre eles estão estrelas como Gabigol, Dudu e Fágner.

Como chega o Mirassol?

Por outro lado, o Mirassol chega depois do vice-campeonato da Série B em 2024. Com o propósito de se manter na elite do futebol brasileiro, o Leão da Alta Araraquarense conta com jogadores experientes, como Alex Muralha, David Braz e Léo Gamalho.

Onde assistir Cruzeiro x Mirassol ao vivo?

Possíveis escalações – Cruzeiro x Mirassol

Cruzeiro : Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Wanderson); Dudu, Kaio Jorge e Gabigol.

: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Wanderson); Dudu, Kaio Jorge e Gabigol. Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Danielzinho e Neto Moura; Clayson, Gabriel e Chico; Iury Castilho.

Ficha técnica – Cruzeiro x Mirassol

Brasileirão (1ª rodada)

Data: sábado (29) – 18h30

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Prime Video

