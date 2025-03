CSA x Bahia ao vivo: onde assistir a Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), CSA e Bahia se enfrentam, em confronto válido pela 6ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. Contudo, onde assistir CSA x Bahia ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere (pay-per-view).

O CSA chega para o confronto após golear a Tuna-PA por 5 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil. Atualmente, o clube alagoano ocupa a 1ª colocação do Grupo B, com 10 pontos conquistados.

Sobretudo, o Bahia, que não joga a Copa do Nordeste a mais de um mês, volta para competição após vencer o Vitória por 2 a 0, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 3ª colocação do Grupo B da Copa do Nordeste, com 7 pontos conquistados.

Prováveis escalações

CSA (técnico Higo Magalhães): Georgemy; Cedric, Betão, Wanderson e Enzo; Camacho, Vander e Brayann; Klenisson, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques.

Bahia (técnico Rogério Ceni): Danilo Fernandes, Gilberto, David Duarte, Rezende e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Kayky e Willian José (Tiago).

Ficha técnica

Data: 19 de março (quarta-feira)

19 de março (quarta-feira) Hora: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

Onde assistir CSA x Bahia

Premiere (pay-per-view)

Leia também: Luto no esporte! Técnico de futebol morre em acidente de trânsito