Luto no esporte! Técnico de futebol morre em acidente de trânsito

O técnico Tiago Rodrigues Vargas, de 28 anos, que comandava a equipe feminina do Flamengo de Tenente Portela, conhecida como Gurias do Yucumã, faleceu na manhã desta quarta-feira (19), às 7h30, em um acidente de trânsito na RSC-472. Ele havia assumido o cargo há apenas seis dias e estava preparado para liderar o time na temporada de 2025.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu no km 59, próximo à ponte do Rio Turvo. O jovem técnico pilotava uma motocicleta no sentido Tenente Portela-Três Passos quando colidiu com a parte traseira lateral de um Ford EcoSport. Portanto, o impacto aconteceu depois que um veículo à frente reduziu a velocidade repentinamente.

Desse modo, com a batida, a van que vinha no sentido oposto atingiu Tiago de frente após ele ser lançado para a pista contrária. Nesse sentido, o veículo arrastou a moto por cerca de 50 metros. As autoridades informaram que não realizarão perícia no local.

Vargas esteve à frente das Gurias do Yucumã entre 2021 e 2023, tanto no time principal quanto nas categorias de base. Durante esse período, levou o clube a uma importante conquista: o título do Interior em 2021, que garantiu a vaga para a disputa do Brasileirão A3 no ano seguinte.

Com informações de G1