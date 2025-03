Curso gratuito de bordado em fita abre inscrições em Irupi

A Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania de Irupi, em parceria com a equipe Mundo do Trabalho, vai oferecer um curso gratuito e presencial de bordado em fita. A iniciativa busca qualificar os participantes e incentivar novas formas de geração de renda no município.

As inscrições serão realizadas presencialmente na ADESI, no prédio da rádio, entre os dias 24 de março e 02 de abril, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Para se inscrever, é necessário ter entre 18 e 59 anos e estar cadastrado no Cadastro Único.

O curso começará no dia 07 de abril e terá duração de dois meses. As aulas acontecerão na sede da ADESI, localizada na Rua Jeremias de Castro Souza, 119, Centro. Os interessados poderão escolher entre duas turmas:

Tarde: segundas e quintas-feiras, das 14h às 16h

segundas e quintas-feiras, das Noite: quartas-feiras, das 18h às 20h

Ao final, todos os participantes receberão certificado de conclusão. A capacitação oferece uma chance concreta de aprender uma nova habilidade e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.