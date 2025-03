Cursos gratuitos são ofertas ao sistema prisional capixaba

Estão disponíveis cursos profissionalizantes para o sistema prisional do Espírito Santo. São 450 vagas em cursos de Informática Básica e Auxiliar de Eletricista Instalador de Baixa Tensão. Os cursos são direcionados a internos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A oferta é fruto de parceria entre a Secretaria da Justiça (Sejus), o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), em conjunto com a Secretaria da Educação (Sedu).

As capacitações são desenvolvidas nos horários da manhã e à tarde no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), Penitenciária Regional de Linhares (PRL), Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), unidades prisionais de Colatina e São Mateus, além dos complexos de Xuri, em Vila Velha e Viana.

Mais de 100 formandos

Em 2024, a parceria possibilitou formação tecnológica para cerca de 140 pessoas em situação de privação de liberdade. A subgerente de Educação em Prisões da Sejus, Silvia Garcia, destaca que a implantação do Programa Federal EJA integrada à formação profissional tem sido uma experiência exitosa para o sistema prisional do Estado.

“Os cursos ofertados ampliam as oportunidades para inserção dos internos no mundo do trabalho. Neste ano, conseguimos ampliar essa parceria com o aumento de 200% das vagas ofertadas no ano passado, o que possibilita qualificar e aumentar a perspectiva desse público para um futuro bem-sucedido em sociedade, fora dos muros das prisões”, pontuou.

Para o desenvolvimento das turmas de Informática Básica, laboratórios foram montados com computadores, notebooks, além de mesas, cadeiras e bancadas, equipamentos necessários para o aprendizado. Toda a estrutura das salas foi montada com recursos da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Sejus.

“O curso de Informática Básica busca o letramento digital, pois o uso das tecnologias é fundamental para a inserção no mundo do trabalho”, complementou Silvia Garcia.

De acordo com o professor do Ifes, Aldo Rezende, as vagas são oportunizadas por meio do Programa EJA Integrada Conexões.

“Neste ano, passamos de três turmas para aproximadamente 30 turmas de estudantes da EJA no sistema prisional do Espírito Santo. Com a ampliação do número de turmas, também acontece a inclusão das mulheres, assim como o início de novos cursos que estão em fase de estudos”, destacou.

Informática Básica

Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL)

Penitenciária Regional de Linhares (PRL)

Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL)

Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina (PSMCOL)

Penitenciária de Segurança Média de Colatina (PSMECOL)

Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM)

Penitenciária de Segurança Máxima 1 (PSMA1)

Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1)

Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC)

Penitenciária Estadual de Vila Velha 3 (PEVV3)

Penitenciária Estadual de Vila Velha 6 (PEVV6)

Auxiliar de Eletricista Instalador de Baixa Tensão

Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1)

