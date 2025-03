Defesa Civil alerta para tempestade, vendaval e granizo no Sul do ES

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) emitiu, nesta terça-feira (11), um aviso reportando risco de vendaval, tempestade de raios e granizo, de impacto moderado. O aviso vale até quinta-feira (13) e abrange as regiões sul, serrana e Caparaó, além de parte da Região Metropolitana.

Na segunda-feira (10), a Cepdec já havia emitido um aviso de vendaval e tempestade de raios com impacto moderado para municípios da região Caparaó e Sul do Estado. Ao longo do dia, foi registrado um vendaval com granizo na cidade de Guaçuí, sem relato de prejuízos.

O objetivo dos avisos é manter a população informada sobre a possibilidade de ocorrências e evitar transtornos relacionados a eventos climáticos. Os moradores das regiões abrangidas pelo aviso devem ficar atentos e adotar providências caso percebam cenários de risco.

Os avisos meteorológicos são enviados para a população por meio de SMS. Interessados em se cadastrar devem enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP de interesse. O sistema de alerta usa mensagem de texto de celular para avisar moradores sobre o risco de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra.