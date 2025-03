Delivery! Homem é preso com drogas dentro de mochila em Cachoeiro

Um homem, de 25 anos, foi preso na noite da última terça-feira (18) transportando drogas dentro de uma mochila de entrega de lanches no bairro Alto Novo Parque.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava sendo monitorado devido a denúncias anônimas sobre a forma que ele utilizava para ocultar drogas.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas acabou caindo e foi preso pelos militares. Na mochila, foram encontrados dez tabletes de substância semelhante a maconha.

Após a prisão, os militares foram até a casa do suspeito e apreenderam mais 17 tabletes de maconha, uma porção da mesma substância, 12 buchas, dois cigarros e uma balança de precisão.

Devido a queda, o suspeito sofreu algumas escoriações e precisou de atendimento médico. Em seguida ele foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O material também foi entregue.

A motocicleta utilizada pelo criminoso foi recolhida ao pátio credenciado pelo Detran.

