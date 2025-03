Homem detido após agredir cachorro é solto em audiência de custódia

O homem de 23 anos, detido na última sexta-feira (14), após agredir um cachorro covardemente na rua, foi solto durante a audiência de custódia. O fato ocorreu no distrito de São Pedro dos Rates, zona rural de Guaçuí.

Segundo informações da Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos. O homem confessou ter agredido o animal por ter ficado nervoso depois que o animal latiu para seu filho pequeno.

O cachorro foi amparado e recolhido por voluntários, apresentando dificuldades para se levantar e chorando toda vez que era tocado nas patas.

A agressão foi registrada por populares e o vídeo viralizou nas redes sociais.

O homem foi detido pela Polícia Militar e levado para a Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado em flagrante. Ele passou por audiência de custódia no último sábado (15).

