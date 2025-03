Demanda aquecida impulsiona preço do feijão de qualidade

O mercado de feijão carioca vive um momento de alta tensão. Pesquisas recentes do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) revelam um cenário de oferta escassa de grãos de alta qualidade, enquanto a demanda por novos lotes se intensifica. Empacotadoras, buscando repor seus estoques, protagonizam uma verdadeira “disputa” pelo produto, impulsionando os preços para cima.

Essa dinâmica de mercado tem levado produtores que ainda possuem lotes de feijão a adotarem uma postura cautelosa, preferindo aguardar novas valorizações no curto prazo. No caso do feijão preto, o mercado se mostra mais equilibrado, com variações de preço mais modestas. A oferta da primeira safra e as projeções positivas para a segunda, mesmo com a redução da área plantada no Paraná, contribuem para essa estabilidade.

