Dimitrov avança e enfrenta Khachanov após eliminação de Kyrgios

O búlgaro Grigor Dimitrov, finalista do Masters 1000 de Miami no ano passado, superou a estreia sem dificuldades ao vencer o jovem italiano Federico Cina. Após o italiano, de 17 anos, garantir sua primeira vitória em nível ATP ao superar Francisco Comesana na rodada inicial, ele não conseguiu resistir ao favoritismo de Dimitrov, que dominou o confronto com um convincente 6/1 e 6/4.

Cina, convidado pela organização, fez sua estreia no Hard Rock Stadium com grande entusiasmo, mas viu seu desempenho ser interrompido pelo experiente búlgaro. Dimitrov foi superior em diversos aspectos do jogo, acumulando 21 winners contra 17 do adversário e cometendo apenas sete erros não forçados, enquanto Cina somou 24. Além disso, Dimitrov não sofreu quebras e converteu três de sete break points a seu favor para garantir a vitória.

Agora, Dimitrov, de 33 anos, terá um desafio ainda maior pela frente. O búlgaro enfrentará o russo Karen Khachanov, que eliminou o australiano Nick Kyrgios em um duelo marcado por parciais de 7/6 (7-3) e 6/0. Dimitrov tem um histórico positivo contra Khachanov, com quatro vitórias e uma derrota nos confrontos diretos.

Ruud retoma boas atuações e avança na competição

O norueguês Casper Ruud, vice-campeão em Miami em 2022, voltou a mostrar seu melhor tênis e se classificou para a terceira rodada após uma vitória de virada sobre o sérvio Miomir Kecmanovic. O placar final foi de 3/6, 6/4 e 6/4, garantindo ao quinto favorito sua vaga na próxima fase do torneio. Com esse resultado, Ruud avança para a terceira rodada do Masters 1000 de Miami pelo quarto ano consecutivo.

Ruud chegou a Miami após uma eliminação precoce em Indian Wells e uma série de quedas nas primeiras rodadas em outros torneios importantes, como Cincinnati, Xangai e Paris em 2024. O próximo desafio do norueguês será contra o vencedor do confronto entre o chileno Alejandro Tabilo e o francês Corentin Moutet.

Félix Auger-Aliassime segue firme no torneio

O canadense Félix Auger-Aliassime também avançou para a terceira rodada ao derrotar o australiano Tristan Schoolkate por duplo 6/4. Com dois títulos conquistados nesta temporada, o tenista é o jogador com mais vitórias no circuito ATP em 2025, somando 17 triunfos. Seu próximo adversário será o italiano Lorenzo Musetti, que superou o francês Quentin Halys após uma virada emocionante, com parciais de 3/6, 7/6 (7-4) e 7/5.

