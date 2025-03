Dinamarca x Portugal: onde assistir ao vivo e horário

Nesta quinta-feira (20), Dinamarca e Portugal duelam pelas quartas de final da Liga das Nações. A partida acontecerá em Copenhague, às 16h45 (horário de Brasília). Mas onde assistir Dinamarca e Portugal ao vivo?

A transmissão se dará pela Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

A seleção de Cristiano Ronaldo chegou às quartas liderando o Grupo 1, com 14 pontos. Por outro lado, a equipe dinamarquesa não vence há quatro partidas. Ainda assim, a Dinamarca foi a vice-líder do Grupo 4, com oito pontos.

Possíveis escalações – Dinamarca x Portugal

Dinamarca: Schmeichel; Mads Roerslev, Andersen, Vestergaard e Dorgu; Hjulmand, Christian Eriksen e Damsgaard; Isaksen, Wind e Skov Olsen. Técnico: Brian Riemer.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Antônio Silva, Rúben Dias e Nuno Mendes; Rúben Neves e Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

