Diocese de Cachoeiro divulga data do 1º Encontro Vocacional

Serviço de Animação Vocacional (SAV) da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim realiza no domingo, 30 de março, o seu 1º Encontro Vocacional de 2025.

O encontro será “misto” direcionado ao ramo feminino e masculino, acolhendo jovens a partir de 15 anos, e ocorrerá no Seminário Propedêutico Bom Pastor, localizado Rua Bom Pastor, 21, no bairro Bela Vista em Cachoeiro de Itapemirim.

O tema escolhido para o encontro é “Quem sou eu? Medos, bloqueis, traumas”. Essa temática busca enfatizar a importância de buscar o conhecimento de si e, a partir daí, compreender o chamado de Deus.

A programação terá início às 8h30 e contemplará diversos momentos de reflexão, partilha e oração. Serão abordados temas relacionados à vocação, à descoberta do propósito de vida e ao discernimento vocacional específico dos homens e mulheres. Através de palestras, dinâmicas e testemunhos, as participantes serão convidadas a refletir sobre o chamado de Deus em suas vidas.

“O Encontro Vocacional é uma iniciativa valiosa para auxiliar os jovens a discernir sua vocação, aprofundar sua relação com Deus e fortalecer o compromisso com sua caminhada espiritual”, disse Josemar Teixeira dos Santos, Coordenador Diocesano do SAV.

“Esse encontro é direcionado ao jovem que é atuante na igreja, por vezes, participa de inúmeras pastorais e movimentos, mas sente-se incompleto e, até infeliz. Também queremos buscar o jovem que, já ingressou no curso superior ou no mercado de trabalho, mas sente-se vazio. Esse curso quer ajudá-los a encontrar seu lugar”, finalizou Josemar.

Informações:

1° Encontro Vocacional de 2025

Dia: 30 de março

30 de março Hora: 08h30 às 16h30

08h30 às 16h30 Local: Seminário Propedêutico Bom Pastor (Rua Bom Pastor, 21 – Bela Vista, Cachoeiro)

Seminário Propedêutico Bom Pastor (Rua Bom Pastor, 21 – Bela Vista, Cachoeiro) Informações: (28) 99955-7275