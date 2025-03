Domingos Martins abre reunião da Conferência de Saúde do Trabalhador

A Prefeitura de Domingos Martins promoveu, na manhã desta quinta-feira (20), a solenidade de abertura da Reunião Ampliada da Etapa Municipal da 5ª Conferência Estadual e Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento, realizado no Auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Mariano Ferreira de Nazareth, no Centro de Domingos Martins, teve como tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e representantes do setor de saúde, entre eles o prefeito Edu Ramos, o vice-prefeito Sargento Wagner, o presidente da Câmara Municipal Diogo Endlich, a vereadora Janaína Grecco, a secretária de Saúde Daysi Koehler, o presidente do Conselho Municipal de Saúde Marcos Miertschink, o representante do Conselho Estadual de Saúde Mansour Cadais Filho e a conselheira e representante dos usuários, Dra. Monica Ceotto.

A reunião foi convocada pelo Decreto nº 4.822/2025 e teve seu regimento interno aprovado pela Resolução nº 343/2025, reforçando o compromisso do município na formulação de políticas públicas voltadas à saúde dos trabalhadores.

As Conferências de Saúde são espaços democráticos fundamentais, permitindo a participação ativa da população na discussão e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo direitos e promovendo melhorias nos serviços de saúde.

A Prefeitura de Domingos Martins reafirma seu compromisso com a promoção da saúde e o bem-estar da população, incentivando o debate e a implementação de iniciativas que beneficiem os trabalhadores e trabalhadoras do município.