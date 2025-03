Drogaria está com oportunidade de trabalho em Cachoeiro; confira

Está precisando trabalhar? A Drogaria Consolação, localizada na rua Bernardo Horta, número 242, no Centro, em Cachoeiro de Itapemirim, está com uma oportunidade de emprego disponível, para função de assistente de recursos humanos (RH).

Alguns requisitos são necessários para o preenchimento da vaga, como: residir em Cachoeiro de Itapemirim, ter conhecimento do Pacote Office e, ser graduado ou estar cursando Gestão de Recursos Humanos, Psicologia, Administração ou áreas relacionadas.

Os interessados devem enviar o currículo até o dia 25 de março de 2025, para o e-mail: [email protected]. Outra forma de concorrer a vaga, é inscrever-se online, clicando aqui.

