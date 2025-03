Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: onde assistir Venezuela x Peru?

Nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), Venezuela e Peru se enfrentam, em confronto válido pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Porém, onde assistir Venezuela x Peru ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV (TV por assinatura).

Como chegam as seleções?

Em seu último confronto, a Seleção Venezuelana perdeu para o Equador por 2 a 1, em confronto válido pela 13ª rodada das Eliminatórias. No momento, a Venezuela não vive um bom momento, ocupando a 8ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 12 pontos conquistados.

Já o Peru, vive um momento não muito diferente de seu rival, ocupando a 9ª colocação na classificação geral, com 10 pontos conquistados. Em seu último jogo, a Seleção Peruana venceu a Bolívia por 3 a 1.

Prováveis escalações

Venezuela (técnico Fernando Batista): Romo; González, Mejías, Ferraresi, Makoun; Cásseres Jr., Buenn, Segovia; Bello, Soteldo (Mendoza), Rondón.

Peru (técnico Óscar Íbañez): Pedro Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, Trauco; Tapia, Carrillo, Peña; Polo, Bryan Reyna, Paolo Guerrero.

Ficha técnica de Venezuela x Peru

14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data: 25 de março (terça-feira)

25 de março (terça-feira) Hora: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela

Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela Onde assistir: SporTV (TV por assinatura)

