Eliminatórias da Copa: Inglaterra x Albânia, onde assistir AO VIVO

Nesta sexta-feira (21), começam as eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. Inglaterra e Albânia estreiam no Grupo K, no estádio Wembley, em Londres, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Todavia, onde assistir Inglaterra e Albânia ao vivo?

A transmissão se dará pela ESPN (TV fechada) e pela Disney+ (streaming).

No último confronto entre as seleções, em 2021, a Inglaterra levou a melhor, vencendo por 5 a 0. A partida também foi válida pelo torneio classificatório.

Onde assistir Inglaterra x Albânia ao vivo?

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Walker, Guéhi e Colwill; Reece James, Declan Rice, Henderson e Lewis-Skelly; Bellingham e Rashford; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Albânia: Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti e Naser Aliji; Asllani, Ramadani e Laçi; Bajrami, Manaj e Muçu.Técnico: Sylvinho.

