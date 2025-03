Empreendedoras de Cachoeiro terão programação especial no mês de março

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), em parceria com o SEBRAE, preparou uma programação especial voltada para mulheres empreendedoras do município.

Durante o mês de março, duas iniciativas gratuitas trarão inspiração, capacitação e oportunidades para fortalecer a imagem e os negócios das participantes.

Com o objetivo de valorizar o protagonismo feminino e incentivar o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, os eventos “Café com ELAS” e “Café com CORES” vão oferecer palestras e workshops com especialistas, em encontros cheios de aprendizado e troca de experiências.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: forms.office.com/r/dMtJdeReM7. As vagas são limitadas. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, JeanCarlo Campos Cypriano, essa é uma oportunidade para que as mulheres empreendedoras da cidade possam ampliar seus conhecimentos e se fortalecerem no mercado.

“Nosso objetivo é criar um ambiente de aprendizado e inspiração, onde cada mulher possa se enxergar como protagonista da sua própria história de sucesso. A parceria com o SEBRAE é fundamental para oferecer conteúdo de qualidade e promover o desenvolvimento econômico de Cachoeiro”, destaca o secretário.

A iniciativa integra a programação especial do mês da mulher em Cachoeiro de Itapemirim, reforçando o compromisso da prefeitura em promover ações que fortaleçam o empreendedorismo feminino e a inclusão econômica.

Confira a programação completa:

Café com ELAS

Data: 12 de março

Horário: 9h às 11h

Local: Sala do Empreendedor – Shopping Cachoeiro (2º andar)

Palestra: Empreender com Propósito, com Ana Paula Cozer, analista do SEBRAE.

Café com CORES

Data: 19 de março

Horário: 8h30 às 11h30

Local: SEBRAE Cachoeiro (Avenida Beira Rio, 297, Guandu)

Palestra: O Poder das Cores, com a consultora de imagem Kátia Mendonça.

Workshop: Automaquiagem para Empreendedoras, com a maquiadora Bárbara Damázio.

