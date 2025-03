Emprego: inscrições seguem abertas para processo seletivo em Apiacá

Está precisando trabalhar? A Prefeitura de Apiacá está com processo seletivo aberto para os cargos de psicólogo e assistente social. As inscrições vão até dia 12 de março (quarta-feira).

Sobretudo, as vagas contam com cadastro gratuito, sendo para quadro de reserva e ligadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ou seja, para atuação em programas públicos.

Os interessados nesta grande oportunidade devem protocolar o envelope com os documentos no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do município, que está funcionando provisoriamente em um imóvel na rua Carolina Silveira, número 15, em frente ao Material de Construção Canedo.

Para mais informações sobre os cargos e a documentação, os interessados devem acessar a área de processos seletivos do portal da Prefeitura de Apiacá, clicando aqui!

