Tecnologia: Senai ES abre 2 mil vagas gratuitas para mulheres

Em tempos em que as empresas buscam ser cada vez mais inovadoras, a inclusão das mulheres tem sido crucial para o sucesso organizacional. Os negócios que têm apostado na diversidade e alçando talentos femininos a cargos estratégicos têm registrado a redução do turnover (taxa de rotatividade) e o aumento da produtividade.



E é entendendo a importância da presença feminina para superar desafios reais da indústria e impulsionar as mudanças necessárias, sobretudo em setores onde a participação delas ainda é limitada, que a Findes, por meio do Senai ES, lança o programa Mulheres na Indústria 2025. São 2 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação à distância na área de Tecnologia da Informação (TI).



“A escolha da área de TI para ser o foco do programa vem da crescente importância dessa área no mercado de trabalho, especialmente com o impacto e as transformações trazidas pela Inteligência Artificial (IA). As profissões de TI têm se mostrado essenciais em um mundo cada vez mais digitalizado e a falta de representatividade feminina nesse setor é um desafio a ser superado”, aponta a gerente executiva de educação profissional do Senai ES, Tatiane Franco.

As vagas estão disponíveis em todas as unidades do Senai no Estado e são para os cursos de Introdução à Inteligência Artificial com SCIKIT-LEARN, Scrum Master – Gestão de Projetos Ágeis na Prática, Cibersegurança na Nuvem, User Experience UX-UI, Python para a Indústria 4.0, entre outros. As qualificações são de curta duração, oportunizando uma inserção mais rápida no mercado de trabalho. Para se inscrever é preciso acessar: https://conteudo.senaies.com.br/mulheresnaindustria

Segundo dados do Mapa do Trabalho Industrial 2025 – 2027, levantamento elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Espírito Santo precisa formar quase 9 mil profissionais para atender o setor da tecnologia da Informação. Embora haja uma ampla demanda para este segmento nos próximos anos, as mulheres representam hoje apenas 33% das profissionais no setor da tecnologia da informação no Espírito Santo, como indica os dados RAIS, 2023 e CAS.

“Com o Mulheres na Indústria, o Senai ES busca não apenas capacitar as mulheres para um futuro profissional promissor, mas também incentivar a transformação do setor industrial, tornando-o mais inclusivo e diverso. Além disso, visamos garantir que as mulheres possam ocupar espaços de protagonismo nas profissões tecnológicas, onde a inovação e a mudança estão em constante evolução, garantindo um impacto positivo na sociedade e na economia”, indicou Tatiane.

Formações em áreas que estão em alta

Desde 2020, o Senai desenvolve projetos voltados para a capacitação e igualdade de gênero, como o Senai Tech pras Manas, Mulheres Eletricistas e Mulheres Soldadoras. Agora, com o Mulheres na Indústria, a instituição espera contribuir para o aumento da formação feminina em cursos na área de T.I, que hoje correspondem a pouco mais de 46% das egressas, em uma das áreas mais promissoras.



Como bem lembra a gerente executiva de Educação do Senai ES, essa é uma área com predominância do sexo masculino.



“Nos últimos anos, a participação feminina na indústria tem evoluído de forma significativa. Mais mulheres estão ocupando posições em setores tradicionalmente masculinos, como a engenharia e a produção. Isso se deve a um esforço crescente das empresas em promover a diversidade de gênero e a criação de políticas de inclusão. Contudo, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir a plena igualdade de oportunidades”, pontuou Tatiane.

