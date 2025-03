Empresa de rochas está com vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

Precisado trabalhar? A GP Granitos, empresa com 18 anos no mercado de mármore e granito, está com diversas vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim.

As vagas disponibilizadas pela empresa, são para as funções de: auxiliar de produção, auxiliar administrativo (departamento pessoal), polidor, auxiliar administrativo (fiscal) e analista de logística (exportação).

Sobretudo, entre os benefícios ofertados pela empresa, estão: alimentação na empresa, bônus de aniversário e seguro de vida.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. A empresa fica localizada na rua Aryo Sardemberg, no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro.

Requisitos

Auxiliar de produção

Ensino médio completo

Experiência no setor de rochas ornamentais

Auxiliar administrativo (departamento pessoal)

Curso/cursando Ciências Contábeis, Administração ou RH

Experiência em departamento pessoal no ramo de rochas ornamentais

Domínio do pacote office

Cursos de especialização em departamento pessoal (diferencial)

Polidor

Ensino médio completo

Experiência no setor de rochas ornamentais na área de polimento

Auxiliar administrativo (fiscal)

Curso/cursando Ciências Contábeis

Experiência no setor fiscal

Domínio do pacote office

Analista de logística (exportação)

Graduação em Comércio Exterior

Fluência em inglês e espanhol

Domínio do pacote office

Experiência no setor de rochas ornamentais em logística

